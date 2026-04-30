Юный россиянин поссорился с отчимом и вонзил в него нож

В Воронежской области перед судом предстанет 19-летний местный житель, подозреваемый в покушении на сожителя матери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 9 июля 2025 года в квартире дома на улице Ленинградской молодой человек повздорил с отчимом. Скандал перерос в драку и юноша, схватив нож, вонзил его в грудь мужчины. Но довести расправу до конца он не смог, поскольку потерпевшему оказали своевременную медицинскую помощь.

Ранее в Омске суд заключил под стражу 19-летнего жителя поселка Скородум, который напал с ножом на отчима и его знакомого.