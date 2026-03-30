Молодой россиянин порезал отчима и убегающего от их дома соседа

09:32, 30 марта 2026Силовые структуры

Суд арестовал омича, который убил отчима и пырнул убегающего от их дома соседа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд заключил под стражу 19-летнего жителя поселка Скородум, который напал с ножом на отчима и его знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

ЧП произошло ночью 27 марта. Молодой человек находился в состоянии опьянения и из личной неприязни ударил 42-летнего отчима ножом в шею. Он не выжил. После этого нападавший погнался за его 48-летним знакомым-односельчанином, который убегал от их дома, догнал его и пырнул ножом в шею. Мужчина упал на пол квартиры, но полученное им ранение оказалось нелетальным. Спустя время он смог самостоятельно выбраться из дома и вызвать полицию.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о расправе и покушении.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который с молотком напал на автобус.

