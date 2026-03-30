Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:52, 30 марта 2026Силовые структуры

Агрессивный россиянин с молотком напал на автобус

МВД задержало агрессивного мужчину, напавшего с молотком на автобус в Петербурге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который с молотком напал на автобус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все произошло накануне. В полицию поступило сообщение об агрессивном пассажире автобуса, следующего по проспекту Ветеранов. Сотрудники прибыли на место и задержали 40-летнего нетрезвого мужчину с молотком. До прибытия полицейских он успел вступить в конфликт с водителем, а также разбить зеркало и стекло передней двери в попытке покинуть транспорт. Водитель автобуса получил повреждения.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве осудят мужчину, забившего девушку молотком почти 30 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok