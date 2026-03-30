Агрессивный россиянин с молотком напал на автобус

МВД задержало агрессивного мужчину, напавшего с молотком на автобус в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который с молотком напал на автобус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все произошло накануне. В полицию поступило сообщение об агрессивном пассажире автобуса, следующего по проспекту Ветеранов. Сотрудники прибыли на место и задержали 40-летнего нетрезвого мужчину с молотком. До прибытия полицейских он успел вступить в конфликт с водителем, а также разбить зеркало и стекло передней двери в попытке покинуть транспорт. Водитель автобуса получил повреждения.

В отношении задержанного составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

