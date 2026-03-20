Россиянин отказал девушке в просьбе и забил ее молотком

09:31, 20 марта 2026

В Москве осудят мужчину, забившего девушку молотком почти 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудят мужчину, забившего девушку молотком почти 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, вечером 30 декабря 1998 года мужчина находился в гостях у своей знакомой на Ленинградском шоссе. В квартире регулярно находились крупные суммы наличных денег. Девушка собиралась отпраздновать корпоратив с коллегами и попросила фигуранта покинуть квартиру. В ответ он схватил молоток и нанес ей не менее 19 ударов по голове. Травмы, полученные 31-летней девушкой, оказались несовместимыми с жизнью. После преступления злоумышленник похитил из квартиры не менее 14 тысяч долларов и скрылся.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователям и криминалистам СК совместно с сотрудниками МВД были дополнительно допрошены свидетели, а также изучены ранее собранные доказательства. В ходе проверки выяснилось, что оставленные на месте преступления отпечатки пальцев принадлежат жителю Санкт-Петербурга, который до 2015 года проживал по паспорту СССР и вел скрытый образ жизни. Он обвиняется по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем»).

По результатам кропотливой работы удалось установить его местоположение и задержать. Фигуранту предъявлено обвинение и проведена проверка показаний на месте.

Собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело передано для направления в суд.

Ранее сообщалось, что преступника выдал совершенный более 20 лет назад звонок.

