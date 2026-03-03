Преступника выдал совершенный более 20 лет назад звонок

В Москве осудят мужчину за убийство знакомого более 20 лет назад

В Москве осудят мужчину за расправу над знакомым более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 2 апреля 2004 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире на Зеленом проспекте, где в ходе конфликта со знакомым нанес ему ножевые ранения головы и тела. Пострадавший смог выбежать из помещения на улицу, где его обнаружили прохожие и вызвали скорую. Он был доставлен в медицинское учреждение, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Преступление удалось раскрыть благодаря дополнительной проверке по базам отпечатков пальцев, обнаруженных на месте. Анализ установил, что следы принадлежат мужчине из Краснодарского края. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что из квартиры пострадавшего пропал мобильный телефон, с которого потом звонили в Пензу, где ранее проживал злоумышленник.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

