Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:38, 3 марта 2026Силовые структуры

Преступника выдал совершенный более 20 лет назад звонок

В Москве осудят мужчину за убийство знакомого более 20 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве осудят мужчину за расправу над знакомым более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 2 апреля 2004 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире на Зеленом проспекте, где в ходе конфликта со знакомым нанес ему ножевые ранения головы и тела. Пострадавший смог выбежать из помещения на улицу, где его обнаружили прохожие и вызвали скорую. Он был доставлен в медицинское учреждение, но ранения оказались несовместимы с жизнью.

Преступление удалось раскрыть благодаря дополнительной проверке по базам отпечатков пальцев, обнаруженных на месте. Анализ установил, что следы принадлежат мужчине из Краснодарского края. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что из квартиры пострадавшего пропал мобильный телефон, с которого потом звонили в Пензу, где ранее проживал злоумышленник.

Следователи собрали достаточную доказательную базу и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе установили совершивших двойную расправу 20 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран назвал путь к прекращению войны

    Названы истинные причины покупки статусных машин россиянами

    Стоимость нефти подскочила до максимума с лета 2024 года

    Открыт метод борьбы с метастазами в головном мозге

    50 тысяч пчел сожгли заживо на пасеке

    В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

    Американцам предрекли проблемы с экономикой из-за «иранского шока»

    Россияне заявили о пользе психотерапии для построения отношений

    Иран раскрыл свои разведданные

    Ветеран ФСБ России раскрыл нюанс дистанционных подрывов со смертниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok