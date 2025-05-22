В российском регионе установили совершивших двойную расправу 20 лет назад

В Иркутске установили двух иностранцев, совершивших двойную расправу 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.
По данным следствия, в августе 2003 года в Иркутске вечером на улице Розы Люксембург между фигурантами и двумя местными жителями возник конфликт. В ходе него злоумышленники, вооруженные ножами, нанесли пострадавшим множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Преступники скрылись с места происшествия.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и сразу после совершения преступления они покинули территорию страны.
В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники уголовного розыска по Иркутской области смоги выйти на след подозреваемых. Один был задержан на территории Москвы, а второй в Иркутске. Сотрудники СК и следователи-криминалисты повторно проанализировали материалы дела, установили и допросили непосредственного свидетеля.
По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала членов ОПГ 010 за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей.