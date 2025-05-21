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14:24, 21 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала членов ОПГ 010 за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей

В Тыве задержали членов ОПГ за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УФСБ России по Республике Тыва

В Тыве задержали членов организованной преступной группы (ОПГ) «010» за покушение и вымогательство 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Возбуждены уголовные дела по статьям 309 («Принуждение свидетеля к даче ложных показаний организованной группой»), 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), 163 («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»), а также по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2024 года на улице Бай-Хаакской в Кызыле подозреваемые, действуя в составе преступной группы под названием «010» вооружили огнестрельным и травматическим оружием, после чего совершили попытку расправы над местным жителем. После этих событий они принуждали свидетеля к даче ложных показаний и вымогали у него десять миллионов рублей. Кроме того, подозреваемые угрожали применением насилия сотруднику полиции, который сопровождал их для проверки на причастность к преступлению.

В результате проделанной работы сотрудниками ФСБ и МВД один из лидеров преступной группы был задержан на территории Москвы. Суды по ходатайству следователя избрали в отношении всех членов группы меру пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются следственные действия для закрепления доказательной базы и установления иных эпизодов их преступной деятельсности.

Ранее сообщалось, что в элитном поселке Подмосковья прошли обыски в особняке главаря бандитской группировки.

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