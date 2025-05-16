В элитном поселке Подмосковья прошли обыски в особняке главаря бандитской группировки

В особняке главаря Сиротинской ОПГ в Барвихе прошли обыски по делу об убийствах

В элитном подмосковном поселке Барвиха силовики провели обыски в особняке главаря «Сиротинской» ОПГ из Тольятти Игоря Шинкаренко по уголовным делам о заказных преступлениях и бандитизме. Об этом пишет Baza.

Задержать лидера банды не удалось, он уехал из России, как только узнал о возобновлении расследования старых уголовных дел. В ходе обыска из его загородного дома изъяты наличность, документы и техника, представляющие интерес для правоохранителей.

По данным следствия, на счету «Сиротинских» ликвидация нескольких криминальных авторитетов и расправы над предпринимателями. Им приписывают расстрел, устроенный в 1994 году на проходной «Автоваза» и покушение на главного редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Валерия Иванова.

Особняк, в котором прошли обыски, Шинкаренко приобрел у бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева (признан Минюстом РФ иноагентом), который покинул страну и выступил в поддержку Украины.