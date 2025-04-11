Бывшего российского министра признали иностранным агентом

Минюст России признал первого главу МИД Козырева иностранным агентом

Министерство юстиции России признал первого главу Министерства иностранных дел Андрея Козырева иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Политолог Георгий Бовт прокомментировал назначение этого статуса бывшему министру фразой «долго о нем вспоминали и наконец вспомнили».

Андрей Козырев занимал пост главы МИД с 1990 по 1996 годы. Одна из известных фраз Козырева описывает его взгляд на отношения с Североатлантическим альянсом. «Это благословение, что у западных границ России стоят силы НАТО», — заявлял он. В российском МИД отмечали, что стыдятся периода работы с бывшим министром и называли слово «козыревщина» синонимом предательства.

Ранее сообщалось, что Госдума поддержала инициативы о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Россия, если они направлены против безопасности государства. Кроме того, статус иностранного агента предлагается распространить на россиян, которые вовлекают сограждан в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть направлена против России.