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14:25, 8 апреля 2025Россия

Госдума расширила основания для признания иноагентом

ГД приняла закон о содействующих международным организациям против РФ иноагентах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Госдума (ГД) приняла закон, расширяющий основания для признания иноагентом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, признавать иноагентами можно будет лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Российская Федерация (РФ), если они направлены против безопасности государства. Кроме того, статус иностранного агента предлагается распространить на россиян, которые вовлекают сограждан в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть направлена против России.

Другим законом, который также был принят депутатами в третьем чтении, предлагается ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия.

В 2024 году лицам, признанным в России иноагентами, запретили участвовать в выборах на всех уровнях власти. Кроме того, иноагент, уже занимающий публичную должность, теперь может остаться на посту только в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра.

ЖЗЛ
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