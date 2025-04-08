Госдума расширила основания для признания иноагентом

Госдума (ГД) приняла закон, расширяющий основания для признания иноагентом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, признавать иноагентами можно будет лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не состоит Российская Федерация (РФ), если они направлены против безопасности государства. Кроме того, статус иностранного агента предлагается распространить на россиян, которые вовлекают сограждан в сбор и распространение военно-технической информации, которая может быть направлена против России.
Другим законом, который также был принят депутатами в третьем чтении, предлагается ввести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за содействие международным организациям, в которых не участвует Россия.
В 2024 году лицам, признанным в России иноагентами, запретили участвовать в выборах на всех уровнях власти. Кроме того, иноагент, уже занимающий публичную должность, теперь может остаться на посту только в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра.