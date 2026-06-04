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14:01, 4 июня 2026Ценности

Психолог указал на ответственного за оплату счета на свидании

Психолог Дмитрий Ягудин: Ответственен за оплату счета тот, кто пригласил на свидание
Мария Винар

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Доктор психологических наук Дмитрий Ягудин рассказал, кто должен платить на свидании. Его комментарий приводит агентство РИАМО.

По мнению эксперта, ответственен за оплату счета тот, кто пригласил на встречу. При этом он считает, что нет ничего плохого в том, что в настоящее время девушки берут инициативу на себя.

В то же время специалист указал, что это нормально платить за себя, если свидание состоялось по обоюдному желанию. Что касается оплаты такси до места встречи, то здесь работает тот же принцип. «Но если парень выбрал неудобное место, позднее время или сам сказал: "Я вызову тебе такси", — тогда логично, что он платит», — пояснил психолог.

Также Ягудин уточнил, что после свидания молодой человек может вызвать потенциальной возлюбленной такси. По его мнению, это будет хорошим мужским жестом. «Но это не должно звучать как покупка расположения человека. Ведь мы все говорим о личных границах, о зоне комфорта, о свободе выбора», — заключил он.

В мае россиян предупредили о новом виде мошенничества на свиданиях.

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