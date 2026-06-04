ПМЭФ-2026. День второй

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14:03, 4 июня 2026Россия

В Совфеде предложили создать клуб миллионеров ради решения одной проблемы в России

Матвиенко предложила создать клуб, который выделял бы по миллиону на рождение детей
Майя Назарова
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать клуб миллионеров для решения одной проблемы в России. Своей задумкой она поделилась на выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Она отметила, что каждый из участников этого сообщества мог бы выделять по миллиону рублей на рождение детей. Председатель Совфеда напомнила, что демографическая повестка сейчас — стратегическая в России. Матвиенко уверена, что население страны должно быть «намного больше», чтобы обеспечить ее безопасность и развитие.

Она настаивает на избавлении от скепсиса по отношению к многодетным семьям. По мнению спикера Совфеда, нужно развеять стереотип о том, что невозможно достичь карьерных высот, имея детей. Она предложила измерять успех человека тем, сколько детей в его семье.

Матвиенко призвала крупные предприятия выделять по миллиону рублей своим сотрудникам при рождении каждого ребенка.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ начал разработку льготы на покупку машин для многодетных семей.

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