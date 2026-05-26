Раскрыто неожиданное влияние инфаркта на работу мозга

Adv Sci: Инфаркт влияет на работу не только сердца, но и мозга

Инфаркт может не только вызывать проблемы с сердцем, но и серьезно влиять на работу мозга. К такому выводу пришли исследователи из Оттавского университета. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Science.

Ученые выяснили, что после инфаркта в организме резко повышается уровень молекулы метилглиоксаля — токсичного побочного продукта обмена веществ. Это вещество накапливается в определенных областях мозга, связанных с памятью, эмоциями и мышлением, и запускает воспалительные процессы.

Авторы отмечают, что после сердечного приступа риск депрессии и тревожных расстройств возрастает почти в три раза. Кроме того, пациенты с такими нарушениями чаще сталкиваются с повторными инфарктами и повышенным риском смерти. По словам исследователей, именно воспаление в мозге может быть одной из причин таких последствий.

Эксперименты на мышах показали, что после инфаркта изменения возникают сразу в нескольких отделах мозга. Ученые считают, что хроническое воспаление и повреждение нервных клеток могут также повышать риск когнитивных нарушений и деменции в будущем.

Исследователи уже разработали экспериментальный препарат — пептид, который способен связывать метилглиоксаль и предотвращать повреждение клеток. В ближайшее время его планируют протестировать как потенциальное средство защиты мозга после инфаркта.

Ранее ученые выяснили, что внезапная остановка сердца часто связана с генетическими мутациями.