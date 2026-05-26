Новости спорта
17:19, 26 мая 2026Спорт

Кафельников оценил вылет Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников оценил вылет российского теннисистка Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам бывшего игрока, такой результат его не удивил. «Вы просто превознесли талант Даниила до таких небес. Он не имеет права проигрывать, что ли? Вы глубоко заблуждаетесь. Я понимаю, всем болельщикам обидно. Мне тоже обидно, но таковы реалии», — заявил Кафельников.

Он добавил, что сейчас нет россиян, готовых на регулярной основе бороться за титул на турнирах Большого шлема. «Это время давно прошло», — отметил Кафельников.

Ранее Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл 97-й ракетке мира — австралийцу Адаму Уолтону. Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась поражением россиянина со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

