Москвичам назвали срок прихода потепления

Синоптик Позднякова: Потепление придет в Москву не раньше июня

Новая волна потепления придет в Москву не раньше июня, но аномальной жары ждать не стоит. Срок повышения температуры воздуха назвала жителям столицы ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, ее слова приводит aif.ru.

Текущая неделя в Москве будет очень холодной — температура воздуха опустится на шесть градусов ниже климатической нормы и станет похожей на конец апреля.

«Сначала у нас было жарко, теперь будет неделя холода. Такая большая изменчивость погодных условий у нас наблюдалась и в апреле, и продолжается в мае», — рассказала синоптик.

В начале июня, по прогнозам Поздняковой, ситуация улучшится. «Расчеты показывают, что только в первой пятидневке июня температурный фон в столичном регионе вернется к норме. А норма в начале лета — это совсем не 30 градусов. В лучшем случае в дневные часы будет плюс 20-23 градуса», — заключила метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в некоторых регионах России октябрьскую погоду в преддверии лета.