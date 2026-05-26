Экономика
18:24, 26 мая 2026

Москвичам назвали срок прихода потепления

Синоптик Позднякова: Потепление придет в Москву не раньше июня
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новая волна потепления придет в Москву не раньше июня, но аномальной жары ждать не стоит. Срок повышения температуры воздуха назвала жителям столицы ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, ее слова приводит aif.ru.

Текущая неделя в Москве будет очень холодной — температура воздуха опустится на шесть градусов ниже климатической нормы и станет похожей на конец апреля.

«Сначала у нас было жарко, теперь будет неделя холода. Такая большая изменчивость погодных условий у нас наблюдалась и в апреле, и продолжается в мае», — рассказала синоптик.

В начале июня, по прогнозам Поздняковой, ситуация улучшится. «Расчеты показывают, что только в первой пятидневке июня температурный фон в столичном регионе вернется к норме. А норма в начале лета — это совсем не 30 градусов. В лучшем случае в дневные часы будет плюс 20-23 градуса», — заключила метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал в некоторых регионах России октябрьскую погоду в преддверии лета.

