17:03, 26 мая 2026

Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Ее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции в Вильнюсе, которая транслируется на официальном медиапортале ЕК.

«Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», — рассказала фон дер Ляйен.

Председатель ЕК добавила, что Евросоюз одобрил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, который, по ее словам, призван помочь Киеву «вести переговоры с позиции силы».

Ранее стало известно, что правительство Великобритании ввело санкции в отношении 18 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Целью новых ограничений в Лондоне назвали поддержку Украины на фоне ухудшения ситуации в российской экономике.

