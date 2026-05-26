Российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте снялась в ковбойском образе в честь 55-летия. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в черном тотал-образе. Акцентной деталью наряда стала ковбойская шляпа и кожаный жилет. Вдобавок знаменитость надела золотой ремень.

Поклонники поздравили Орбакайте с днем рождения в комментариях под постом. «Кристиночка, с годами вы все дороже и прекраснее! Блистайте, творите и радуйте своим талантом», «Любуюсь образом, желаю прекрасного дня и года!», «С годами вы только лучше», — заявили они.

Ранее в мае Кристина Орбакайте показала редкое фото 28-летнего сына. На снимке певица была запечатлена с наследниками Дени Байсаровым и 14-летней Клавдией Земцовой.