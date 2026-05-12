Кристина Орбакайте показала редкое фото 28-летнего сына Дени Байсарова

Российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте поделилась редким фото с сыном Дени Байсаровым в честь его 28-летия. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала снимок, на котором позировала вместе со средним сыном и младшей дочерью — 14-летней Клавдией Земцовой. «С днем рождения, сыночек», — подписана публикация.

Дени Байсаров является сыном Орбакайте и бизнесмена чеченского происхождения Руслана Байсарова. В 2009 году после расставания между супругами возник конфликт. После того как Байсаров заподозрил Орбакайте в намерении увезти сына в США, он подал иск в Грозненский суд, который принял решение оставить Дени с отцом. Орбакайте подала кассационную жалобу в Верховный суд Чечни и иск в Тверской суд Москвы. Исковое заявление, поданное в московский суд, было отозвано адвокатом певицы после достижения мирового соглашения с Байсаровым.

В апреле Кристина Орбакайте также показала фото с отцом Миколасом Орбакасом в честь его 81-летия.