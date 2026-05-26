Силовые структуры
19:00, 26 мая 2026

Россиянин ответил перед законом за статус смотрящего

Криминальный авторитет Карташов получил 14 лет за статус смотрящего за Иваново
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Криминальный авторитет Денис Карташов получил 14 лет лишения свободы за статус смотрящего за городом Иваново. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда России.

Мужчину признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также вымогательстве и разбое. Как установил суд, он пользовался авторитетом в криминальном мире, контролировал преступную деятельность других и влиял на людей, которые находятся в колониях.

Ранее в Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего ранее судимого жителя Уфы, который был назначен смотрящим за городом.

