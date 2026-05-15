Смотрящий за российским городом ответит перед законом

В Башкирии следователи возбудили дело в отношении смотрящего за Уфой

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего ранее судимого жителя Уфы, который был назначен смотрящим за городом. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по республике.

Дело возбудили по статье 210.1 УК РФ («занятие высшего положения в преступной иерархии»). Криминальный авторитет арестован. При обыске по месту жительства у подозреваемого изъяли 400 тысяч рублей, сотовый телефон, пять комплектов нард и колоду карт с изображениями криминальной субкультуры.

По версии следствия, не позднее июня 2023 года мужчина был признан и назначен вором в законе на должность смотрящего, за которым определена зона преступного влияния в Уфе. О его статусе были уведомлены представители криминальной среды. С октября 2025 года статус мужчины повысили: он стал лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии с зоной влияния на всю республику.

Ранее суд приговорил к 12 годам лишения свободы криминального авторитета из Арсеньева за занятие высшего положения в преступной иерархии.

