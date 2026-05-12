Российский криминальный авторитет сел за статус положенца

07:32, 12 мая 2026

Криминальный авторитет из Арсеньева получил 12 лет за статус положенца
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы криминального авторитета из Арсеньева за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчина в 2021 был назначен положенцем в городе Арсеньев. В течение двух лет он управлял профессиональными преступниками, а также контролировал сбор и хранение денег для криминальных нужд. Под руководством осужденного местная организованная группа вымогала деньги у жителей под надуманными предлогами. Всего известно о семи таких преступлениях.

Фигуранта признали виновным по статьям 163 («Вымогательство»), 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и 330 («Самоуправство») УК РФ. Он отправится в колонию строгого режима и заплатит штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор вору в законе Игорю Удовиченко, известному в преступной среде как Крамор.

