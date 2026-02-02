Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

Суд Кубани дал 11 лет колонии вору в законе Удовиченко за статус положенца

Краснодарский краевой суд вынес приговор вору в законе Игорю Удовиченко, известному в преступной среде как Крамор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый признан виновным в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. Он получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что криминальный авторитет был наделен статусом «положенца» в 2015 году. С тех пор на территории Тихорецкого района он угрозами вынуждал местных жителей пополнять воровской общак. В 2021 году для поддержки воров в законе Крамор заставил женщину перевести 50 тысяч рублей, угрожая ее семье. В том же году еще двое кубанцев отдали ему 78 тысяч рублей.

Также наказание получили двое подручных вора в законе.

