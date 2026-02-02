Реклама

Силовые структуры
13:37, 2 февраля 2026Силовые структуры

Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

Суд Кубани дал 11 лет колонии вору в законе Удовиченко за статус положенца
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края»

Краснодарский краевой суд вынес приговор вору в законе Игорю Удовиченко, известному в преступной среде как Крамор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимый признан виновным в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. Он получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что криминальный авторитет был наделен статусом «положенца» в 2015 году. С тех пор на территории Тихорецкого района он угрозами вынуждал местных жителей пополнять воровской общак. В 2021 году для поддержки воров в законе Крамор заставил женщину перевести 50 тысяч рублей, угрожая ее семье. В том же году еще двое кубанцев отдали ему 78 тысяч рублей.

Также наказание получили двое подручных вора в законе.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) заставила оставшихся на Украине воров в законе и криминальных авторитетов донатить деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

