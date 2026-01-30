Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:40, 30 января 2026Силовые структуры

Украинских воров в законе заставили донатить ВСУ

СБУ заставила оставшихся на Украине воров в законе и смотрящих давать ВСУ деньги
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) заставила оставшихся на Украине воров в законе и криминальных авторитетов донатить деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, с начала специальной военной операции в 2022 году, СБУ усилила контроль над авторитетами, желая понять их позицию. Часть успела покинуть страну, а вот оставшихся стали регулярно задерживать и проводить с ними беседы о необходимости финансово помогать ВСУ. Ворам предлагается сделка: или дать денег, или получить новые уголовные дела.

Поводом для задержания служит обвинение в организации воровских сходок. В частности, такое обоснование дали при задержании авторитета Сергея Олейника, известного в криминальном мире как вор в законе Умка. Хакеры из команды EYE OF SAURON заявляли, что, согласно базе Национальной полиции Украины, среди тех, кто вынужден давать ВСУ деньги, есть «смотрящие» за городами или же «положенцы».

29 октября сообщалось, что бывший вор в законе Камо Егиазаров, известный в преступном мире как Камо Московский, скончался в следственном изоляторе (СИЗО) украинского города Ровно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц прокомментировал приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Мэр столицы Гренландии высказалась о попытке поднять в городе флаг США

    Попавшие в окружение у крупного города в ДНР бойцы ВСУ начали сдаваться в плен

    Стало известно о «запрете всего» в российской школе из-за отца учащегося

    Стали известны детали поисков бесследно пропавших в российской тайге Усольцевых

    Овечкин повторил еще одно достижение Гретцки

    ВСУ выдвинулись на севере Украины в сторону армии России и поплатились

    Украинских воров в законе заставили донатить ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok