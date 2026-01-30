Украинских воров в законе заставили донатить ВСУ

СБУ заставила оставшихся на Украине воров в законе и смотрящих давать ВСУ деньги

Служба безопасности Украины (СБУ) заставила оставшихся на Украине воров в законе и криминальных авторитетов донатить деньги на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, с начала специальной военной операции в 2022 году, СБУ усилила контроль над авторитетами, желая понять их позицию. Часть успела покинуть страну, а вот оставшихся стали регулярно задерживать и проводить с ними беседы о необходимости финансово помогать ВСУ. Ворам предлагается сделка: или дать денег, или получить новые уголовные дела.

Поводом для задержания служит обвинение в организации воровских сходок. В частности, такое обоснование дали при задержании авторитета Сергея Олейника, известного в криминальном мире как вор в законе Умка. Хакеры из команды EYE OF SAURON заявляли, что, согласно базе Национальной полиции Украины, среди тех, кто вынужден давать ВСУ деньги, есть «смотрящие» за городами или же «положенцы».

29 октября сообщалось, что бывший вор в законе Камо Егиазаров, известный в преступном мире как Камо Московский, скончался в следственном изоляторе (СИЗО) украинского города Ровно.