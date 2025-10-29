Опубликовано видео момента смерти вора в законе Камо Московского в СИЗО

Бывший вор в законе Камо Егиазаров, известный в преступном мире как Камо Московский, скончался в следственном изоляторе (СИЗО) украинского города Ровно. По имеющейся информации, его не стало 20 октября. Мужчине было 63 года. У него было гражданство России.

Последние секунды жизни Камо Московского попали на видео. На распространившихся в сети кадрах с камеры наблюдения в СИЗО видно, как мужчина стоял у стола, а затем упал спиной на пол.

Как бывший вор в законе с российским гражданством оказался на Украине?

Камо Московский перебрался на Украину после того, как отбыл свой последний срок в России в 2020 году. Предполагается, что на такой шаг Камо Московский пошел после появления в российском законодательстве статьи 210.1 — «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

На Украине он начал активно распространять преступное влияние и вскоре был задержан за незаконное пребывание в стране. Так в возрасте 59-лет экс-вор в законе оказался в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев, куда его поместили после задержания украинские полицейские. Там Камо Московский начал диктовать воровские законы, наладил криминальные связи и организовал регулярные поставки наркотиков в миграционные центры.

После обысков в учреждении и изъятия наркотиков в отношении Егиазарова возбудили уголовные дела о распространении преступного влияния и незаконном приобретении наркотиков и отправили в СИЗО. Ему грозило 15 лет тюрьмы.

Что еще известно о Камо Московском?

Егиазаров родился в Тбилиси в 1962 году. Свой первый тюремный срок получил там же в 1981 году и спустя два года был «коронован». В начале 90-х он перебрался в Москву и начал активно участвовать в криминальной жизни российской столицы. В основном занимался мошенничествами и наркотиками. Также, как пишет Telegram-канале «Прайм Крайм», в молодости Камо породнился с известной тбилисской воровской династией Геворкянов, родоначальником которой считается Колик Солдат.

Когда-то Камо гремел на всю Москву, жил в особняке в ее историческом центре и был в ней едва ли не самым богатым вором, что, естественно, не могло не вызывать зависть у амбициозных «коллег по цеху» Telegram-канал «Прайм Крайм»

В России Егиазаров был неоднократно судим и регулярно задерживался. Так, в 2004 году он был осужден на четыре года за мошенничество. В 2010 и 2016 годах его судили по статье о наркотиках, а в 2017-м — за уклонение от административного надзора.

Кроме того, в январе 2011 года Сергей Асатрян, известный в криминальной среде как Осетрина-младший и Серега Бентли, объявил Камо Московского не вором.