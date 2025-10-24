Российский вор в законе Камо Московский скончался в украинском СИЗО

В Украинском СИЗО скончался вор в законе Камо Московский

В СИЗО украинского Ровно закончилась жизнь российского криминального авторитета Камо Егиазарова, известного в преступном мире как Камо Московский. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, на территорию Украины Московский перебрался после последнего срока в России, который отбыл в 2020 году. Год спустя 59-летний Камо оказался в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев, куда его поместили после задержания украинские полицейские.

Там российский авторитет наладил криминальные связи и организовал регулярные поставки наркотиков в миграционные центры. Бизнес вскоре выявили украинские полицейские, которые нагрянули в учреждение, изъяли наркотики, а самого распространителя позже отправили в СИЗО.