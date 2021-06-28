Вор в законе Камо пойдет под суд за поставки наркотиков в миграционные центры

На Украине пойдет под суд 59-летний Камо Егиазаров, известный в криминальном мире как вор в законе Камо Московский. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, с 5 января россиянин находился в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, куда его поместили после задержания украинские полицейские. Там Камо начал диктовать воровские законы, наладил криминальные связи и организовал регулярные поставки наркотиков в миграционные центры.

31 марта украинская полиция провела в учреждении обыски и изъяла наркотики. В отношении Егиазарова возбудили уголовные дела о распространение преступного влияния и незаконном приобретение наркотиков. Россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.

Камо Егиазаров родился в Тбилиси в 1962 году, там же в 1981 году он получил свой первый тюремный срок и спустя два года был коронован. В начале 90-х он перебрался в Москву и активно участвовал в криминальной жизни российской столицы. В основном занимался мошенничествами и наркотиками. Был неоднократно судим и регулярно задерживался сотрудниками МВД.

После появления в Российском законодательстве статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») вор в законе перебрался на Украину. Там по данным местных правоохранительных органов, он начал активно распространять преступное влияние. И в январе был задержан за незаконное пребывание в стране.

На Украине продолжается борьба с криминальными авторитетами объявленная властями. 4 июня сообщалось, что Cекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что все криминальные авторитеты, попавшие под санкции властей, были высланы из страны или покинули ее сами.