На Украине спецслужбы задержали воров в законе Витю Пана и Магало

На Украине спецслужбы задержали двух воров в законе, чьи имена попали в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По его данным, 28 мая сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию в городе Стрый Львовской области. В результате были задержаны 62-летний гражданин России Виктор Панюшин, известный в криминальном мире как Витя Пан, и гражданин Грузии 47-летний Реваз Катамадзе, которого знают как Магало или Резо.

28 мая сообщалось, что Орджоникидзевский районный суд Запорожья арестовал вора в законе Принца. Национальная полиция Украины обвиняет его в незаконном обороте наркотиков и оружия. Он был взят под стражу на 60 суток 26 мая.

В ходе борьбы, объявленной украинскими властями представителям криминального мира, десятерых авторитетов принудительно выслали в страны их происхождения, еще 27 ворам были отменены разрешительные документы на проживание в стране.