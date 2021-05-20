Вора в законе Армена Хохла заподозрили в создании и руководстве ОПГ

Вора в законе по прозвищу Армен Хохол заподозрили в создании и руководстве организованной преступной группой (ОПГ). Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранительных органов, авторитет получил статус в 2011 году «от одного из самых влиятельных представителей мирового криминалитета».

Оперативники располагают достаточными доказательствами противоправной деятельности Армена Хохла. В его группировку входят четыре человека, трое их которых — заключенные Кропивницкого СИЗО.

Вор в законе установил свой авторитет среди участников ОПГ, назначал им уголовные статусы и распределял между ними роли. Группировка занималась вымогательством денег у арестантов СИЗО, принуждая их участвовать в азартных играх, а затем выбивала несуществующие долги, а также подстрекала заключенных нарушать правила пребывания в СИЗО.

Армен Хохол контролировал преступный общак, заставлял сообщников пополнять его незаконными способами.