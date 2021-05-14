Зеленский объявил о санкциях против 111 криминальных авторитетов из других стран

Украина введет санкции в отношении 111 криминальных авторитетов из других стран, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Заявление главы государства приводит Telegram-канал его офиса.

Зеленский указал, что результатами заседания СНБО стали важные для Украины решения и, «вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа». «После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Санкции также "прилетели" к 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами», — объявил президент.