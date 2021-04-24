На Украине заблокировали YouTube-каналы попавших под санкции СМИ

На Украине заблокировали YouTube-каналы попавших под санкции телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые ранее президент страны Владимир Зеленский пообещал навсегда отключить. Об этом сообщает пресс-служба «Перший Незалежный» в субботу, 24 апреля.

«YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от офиса президента Украины», — уточняется в сообщении.

При этом в конце апреля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в интервью «РБК-Украина» пообещал более не блокировать оппозиционные телеканалы, но сосредоточиться на борьбе с российскими медиа.

В свою очередь, Зеленский дал слово навсегда отключить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые, по его словам, «действуют по указке агрессора». Он тогда подчеркнул, что трансляция трех телеканалов должна быть также заблокирована на YouTube.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание.

Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Позднее ограничения распространили на председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России.

В Кремле блокировку телеканалов и санкции против Медведчука сочли тревожной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ограничения свидетельствуют о намерении Украины завершить войну в Донбассе силовыми методами.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.