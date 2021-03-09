Зеленский пообещал навсегда закрыть «действующие по указке агрессора» телеканалы

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал навсегда отключить телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые, по его словам, «действуют по указке агрессора». Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его мнению, трансляция трех телеканалов должна быть также заблокирована на YouTube.

«Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан», — заявил Зеленский, выступая на форуме «Украина 30. Медиа, туризм, культура».

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание.

Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Позднее ограничения распространили на председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России.

В Кремле блокировку телеканалов и санкции против Медведчука назвали тревожной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ограничения свидетельствуют о намерении Украины завершить войну в Донбассе силовыми методами.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.