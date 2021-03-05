Украина призвала США ввести всеобъемлющие санкции против России

Украина призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим», который бы включал ограничения против газопровода «Северный поток-2». С таким обращением выступила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Свириденко, передает ТАСС.

«Для нас крайне важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в "нормандском" и "минском формате", чтобы сделать их наиболее эффективными, США, ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии», — заявила она.

Свириденко добавила, что украинская сторона заинтересована в наращивании военного сотрудничества с американцами. По ее мнению, Украине и США необходимо противостоять «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде».

Ранее стало известно о готовящихся властями США и Великобритании новых санкциях в отношении России. По данным Bloomberg, меры могут включать в себя внесение в санкционный список российских бизнесменов, до сих пор в нем не фигурировавших. На фоне этой информации закономерно обвалился курс рубля.

Также не исключено, что ограничения поставят под угрозу российский государственный долг. Уже в июне США могут ввести запрет на кредитование государственных структур страны-нарушителя американскими банками, то есть полностью запретить работу с российским внешним долгом.