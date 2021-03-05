Украина понадеялась на ускоренное вступление в НАТО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что процесс вступления страны в НАТО будет максимально ускорен, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, из-за войны в Донбассе украинцы ежедневно гибнут за свой «демократический выбор», а потому Украина является «форпостом защиты демократических ценностей». «Мы заслуживаем стать частью семьи стран НАТО», — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что сейчас Украина должна говорить о вступлении в Североатлантический альянс в ежедневном режиме, так как ее уже наделили статусом участницы программы «Партнерство расширенных возможностей», а правительство исполняет все необходимые для ассоциации требования. «Членство в НАТО — наша цель», — заключил чиновник.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что конфликт в Донбассе не станет препятствием для вступления страны в НАТО. Он заявил, что хоть в настоящее время у стран-членов Североатлантического альянса существуют дискуссии о будущем Киева в составе блока из-за территориальных вопросов, однако серьезных проблем для интеграции они не создадут.

В свою очередь, в начале марта Вашингтон выделил Украине еще 125 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи. Деньги пойдут на закупку военного оборудования, летального оружия и морских кораблей.