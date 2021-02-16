Украинский премьер рассказал о беспрепятственном вступлении в НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль полагает, что конфликт в Донбассе не станет препятствием для вступления страны в НАТО. Об этом он заявил в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, в настоящее время у стран-членов Североатлантического альянса существуют дискуссии о будущем Киева в составе блока из-за территориальных вопросов, однако серьезных проблем для интеграции они не создадут. «Нам дали очень важный политический сигнал о том, что двери НАТО для Украины открыты», — рассказал Шмыгаль.

Глава кабмина отметил, что единственным и сложным вопросом для Киева является переход украинской армии на военные стандарты альянса. «Как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении», — подчеркнул премьер.

Он добавил, что для демонстрации соответствия вооруженных сил требованиям блока власти уже запланировали проведение нескольких крупных учений совместно с иностранными военными.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника Вашингтона вне рамок НАТО не ведется. Он добавил, что у Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО.