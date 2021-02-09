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НАТО поддержит стремление Украины к членству

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Фото: Globallookpress.com

Североатлантический альянс (НАТО) продолжит поддерживать стремление Украины к членству. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова опубликованы на сайте альянса.

По мнению Столтенберга, чем успешнее Украина будет проводить реформы, тем ближе она будет к членству в НАТО. Он подчеркнул, что даже в отрыве от членства в альянсе преобразования пойдут на пользу Украине.

«Я не могу назвать конкретную дату. Я лишь скажу, что мы продолжим поддерживать Украину в ее евро-атлантических стремлениях, мы будем оказывать поддержку Украине по мере того, так как она будет продвигаться к членству в НАТО», — заявил глава альянса после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он подчеркнул, что для этого Киеву необходимо сосредоточиться на реформах и укрепить демократические институты страны.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника Вашингтона вне рамок НАТО не ведется. Он добавил, что у Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО.

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