В МИД Украины обозначили путь для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему страна не вступила в НАТО. Об этом он рассказал в эфире Пятого канала.

Глава МИД напомнил, что в 2008 году Киеву пообещали на Бухарестском саммите, что страна однажды станет членом НАТО. «Этот вопрос решен. НАТО согласилась. Теперь есть два промежуточных этапа», — подчеркнул Кулеба. По его словам, для членства в Североатлантическом альянсе Киеву необходимо получить план действий по вступлению в НАТО и консенсусное решение всех стран-членов.

«Первый (...) вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите», — отметил глава ведомства.

Материалы по теме Линия раскола 15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе «Это болезненно для России» Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?

Он уточнил, что у президента Украины Владимира Зеленского собственные взгляды относительно места Украины в мире. Так, он убежден, что членство в Евросоюзе и НАТО важны для Украины. «Поэтому мне не надо ничего ему подсказывать, у него есть сформированная собственная позиция по этому поводу», — заключил министр.

Ранее Кулеба после телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника Вашингтона вне рамок НАТО не ведется. Он добавил, что у Украины есть четкая цель, и эта цель — полноценное членство в НАТО.

1 февраля Зеленский признался, что хотел бы задать президенту США Джо Байдену серьезный вопрос о возможности скорейшего вступления Украины в НАТО. По его мнению, при новой американской администрации процесс интеграции Украины с западным миром мог бы проходить быстрее. Главным приоритетом Киева является безопасность в Европе, что совпадает с позицией Байдена, добавил украинский лидер.