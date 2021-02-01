Зеленский захотел задать Байдену серьезный вопрос о НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу HBO заявил, что хотел бы задать президенту США Джозефу Байдену серьезный вопрос о возможности скорейшего вступления Украины в НАТО. Запись беседы доступна на YouTube.

Зеленский считает, что при новой американской администрации процесс интеграции Украины с западным миром мог бы проходить быстрее. По его словам, сейчас главным приоритетом Киева является безопасность в Европе, что совпадает с позицией Байдена. «В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» — задался вопросом глава государства.

Он пояснил, что надеется на помощь Вашингтона в «трагической ситуации» в Крыму и на юго-востоке страны. «Я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и встали на новый путь», — подчеркнул Зеленский.

Курс на членство в Североатлантическом альянсе закреплен в Конституции Украины. Соответствующий пункт предполагает перевод всей сферы безопасности и обороны страны, в том числе промышленного производства, на стандарты альянса. Ранее Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий иностранным военным дислоцироваться на территории Украины в 2021 году для участия в международных учениях. Это решение было одобрено подавляющим большинством депутатов.