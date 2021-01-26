Верховная Рада одобрила допуск иностранных военных на Украину

Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий иностранным военным дислоцироваться на территории Украины в 2021 году для участия в международных учениях. Об этом пишет ТАСС.

Это решение было одобрено подавляющим большинством депутатов. Инициатива утвердила предшествующее ей решение президента Украины Владимира Зеленского о допуске в страну зарубежных войск. Правительству страны было поручено выделить на предстоящие маневры 38 миллионов 559 тысяч гривен (около 1,4 миллиона долларов).

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До конца 2021 года в республике пройдут украинско-американские учения Rapid Trident — 2021 и Sea Breeze — 2021, украинско-британские «Козак Мейс — 2021» и Warrior Watcher — 2021, а также маневры с румынскими военными Riverain — 2021 и польскими «Три Меча — 2021» и Silver Saber — 2021.

Зеленский направил в парламент запрос на допуск иностранных войск на Украину 16 декабря. 2 декабря глава МИД республики Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен регулярно привлекать НАТО к обеспечению своей безопасности в Черном море.