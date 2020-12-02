Украина захотела больше учений НАТО на своей территории

Власти Украины захотели проводить больше совместных учений с НАТО на своей территории. Заявление главы МИД страны Дмитрия Кулебы публикует РИА Новости.

«Очевидно, что будет больше привлечения НАТО к обеспечению безопасности в Черном море», — заявил министр по итогам заседания Североатлантического совета НАТО на уровне внешнеполитических ведомств с участием Украины и Грузии.

Также Кулеба заявил, что Украина по-прежнему стремится стать членом НАТО.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины начало закупать вооружение через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. В первую партию товаров, приобретенных украинской стороной, вошли гусеничные ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в Североатлантический альянс является стратегическим курсом страны, и призвал активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к плану действий о членстве в НАТО.

Курс на вступление в НАТО и Евросоюз закреплен в Конституции Украины. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал пятый президент страны Петр Порошенко.