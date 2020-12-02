НАТО обвинили в использовании России для прикрытия своих действий в Черном море. Об этом заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его словам, альянс обвиняет Россию в возросшей активности в Черном море для наращивания там собственного присутствия.

«Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. Что касается НАТО, то они как раз усиливают своё присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там. Это не может не вызывать озабоченности», — объяснил Цеков.

Так он ответил на обвинения НАТО в том, что Россия наращивает военную мощь в Крыму и Черном море. Как ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, организация ответила на это усилением своего присутствия в регионе.

Ранее 1 декабря в НАТО заявили о продолжающей «агрессивную политику» России. В стратегическом отчете, размещенном на сайте альянса, утверждается, что российское правительство стремится к гегемонии над бывшими советскими республиками и подрывает их суверенитет и территориальную целостность.