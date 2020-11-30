Россия обвинила НАТО в нарушении договора о ядерном оружии

НАТО должно прекратить практику ядерных обменов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Он обвинил альянс в том, что подобная практика нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Практика так называемого "ядерного обмена" приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств-членов альянса. Это не только ведет к дестабилизации, но и напрямую нарушает статьи 1 и 2 ДНЯО», — пояснил он.

15 октября немецкая газета Bild выяснила, что ВВС Германии и их партнеры по НАТО провели тайные учения под названием «Стойкий полдень» для отработки маневров на случай ядерной войны. Учения проходят на авиабазе Нёрвених (Северный Рейн-Вестфалия). Эта местность, по информации издания, является альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа B61, которые находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц. Военные эксперты утверждают, что на учениях отрабатывалась в том числе безопасная транспортировка американского ядерного оружия из подземных хранилищ и его установка на бомбардировщик.

Ранее во Франции заявили о нестабильности в мире из-за ракетного договора России и США. В мире впервые со времен холодной войны наблюдается серьезная нестабильность в вопросе нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил французский депутат от партии «Вперед, Республика!» Жак Марилосян.