Во Франции заявили о нестабильности в мире из-за ракетного договора России и США

В мире впервые со времен холодной войны наблюдается серьезная нестабильность в вопросе нераспространения ядерного оружия. Об этом французский депутат от партии «Вперед, Республика!» Жак Марилосян написал в обращении к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану, передает RT.

По его словам, это происходит из-за Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США. Парламентарий называет соглашение «одним из центральных факторов мировой стабильности» и указывает, что стороны никак не могут прийти к компромиссу и соглашению о его продлении. Марилосян считает, что одной из причин является нежелание США ратифицировать новый договор под предлогом того, что в нем не участвует Китай.

Депутат также указал, что непродление СНВ-3 может стать «фатальным ударом» для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В этой связи он спросил у Ле Дриана о видении правительства Франции по этому вопросу и роли Парижа в этой сфере.

Ранее сообщалось, что США увидели прогресс в переговорах с Россией по ракетному договору. До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков указывал, что российская сторона готова согласиться и на срок продления менее пяти лет, хотя хочет именно пятилетнего срока. Он также подчеркивал, что продвигаемый Вашингтоном вариант сделки непривлекателен для Москвы.

2 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал США и Россию продлить СНВ-3 на пять лет без каких-либо задержек.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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