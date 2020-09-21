Россия согласилась уступить США в договоре по вооружениям

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может согласиться на предложение США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на срок меньше пяти лет. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы предпочли бы, конечно, пятилетний срок», — согласился он. Рябков отметил, что если США не готовы на такой срок, то возможно продление на меньший период.

При этом, по его словам, если период продления договора, на который готовы были бы согласиться США, окажется столь коротким, что за это время не получится «ни о чем серьезном с ними договориться на будущее», то это станет плохим решением. «Хотя все же лучше что-то, чем ничего», — отметил Рябков.

Он добавил, что Россия не будет платить запрашиваемую американцами цену за продление даже на пять лет, не говоря уже о менее продолжительном периоде. По словам замминистра, Москва не стремится продлить договор любой ценой, а хочет на взаимной основе договориться с Вашингтоном. «Поэтому по большому счету разницы нет, когда мы не договоримся», — заключил он.

Ранее Рябков заявил, что Россия откажется продлевать СНВ-3 на условиях Вашингтона. Он отметил, что Москва не может разговаривать ультиматумами, а попытки США надавить в вопросе контроля над вооружениями лишь уменьшают шансы на договоренность.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.