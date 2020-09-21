Россия отказалась идти на ультиматум США

Россия откажется продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на условиях Вашингтона. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Отмечается, что Россия не может разговаривать ультиматумами, а попытки США надавить в вопросе контроля над вооружениями лишь уменьшают шансы на договоренность. Отмечается, что характер требований, выдвигаемых Вашингтоном, не удовлетворяет Москву.

Ранее специальный посланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что если Россия не пойдет на предложения США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то после переизбрания Дональда Трампа на пост президента «плата за вход» повысится. Он добавил, что Соединенные Штаты не боятся возможного отказа российской стороны продлить действие ДСНВ.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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