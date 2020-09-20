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В России ультиматум США назвали игрой в одни ворота

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Алексей Кондратьев
Алексей Кондратьев
Фото: Public Domain / Wikimedia

Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев прокомментировал ультиматум, выдвинутый России специальным посланником Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Его слова приводит РИА Новости.

«Игра в одни ворота. США предпринимают шаги по ограничению России, при этом практически развязывая себе руки», — отметил политик.

Кондратьев напомнил, что перед расторжением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтоном велись разработки новых типов ракетной техники. «Создание американской ПРО должно было "обнулить" наш ядерный щит. И только создание нами новых типов оружия, в том числе и гиперзвукового, позволило сохранить паритет», — подчеркнул он.

Ранее Маршалл Биллингсли в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что если Россия не примет предложения США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то после переизбрания Дональда Трампа на пост президента «плата за вход» повысится. Он добавил, что Соединенные Штаты не боятся возможного отказа российской стороны продлить действие ДСНВ.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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