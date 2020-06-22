Россия и США обсудили продление договора по вооружениям

Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В ходе консультаций обсуждалось в том числе поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после выхода США. Межведомственные делегации сторон возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и спецпосланник президента США по вопросам контроля над вооружениями и.о. старшего заместителя государственного секретаря США Маршалл Биллингсли.

О том, что Россия и США обсудят контроль над вооружениями на встрече в Австрии, стало известно 20 июня. Сообщалось, что Китаю также было отправлено приглашение принять участие в переговорах.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет достигнуто только с учетом интересов России. Он добавил, что Вашингтон неоднократно нарушал международные соглашения.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

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