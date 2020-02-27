Россия заявила о невозможности нового договора по вооружениям с США

Новое соглашение между Россией и США на замену существующему Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) выработать уже невозможно. Об этом заявил замдиректора Департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев, передает «Интерфакс».

По его словам, «выработать за оставшееся время что-либо содержательное уже невозможно при всем желании сторон». Дипломат напомнил, что СНВ-3 до заключения готовился около года, хотя он и относительно простой, а «сейчас ситуация существенно более сложная». Американская сторона же полагает, что это можно сделать за пару недель, отметил он.

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В то же время Москва считает, что имеющееся сейчас соглашение необходимо продлить, добавил Леонтьев. При этом российское предложение сделать это без предварительных условий не означает, что ранее озвученные по нему проблемы снимаются. Они касаются выполнения США отдельных положений договора, отметил он.

Замдиректора департамента также сообщил, что Россия на днях получила от американской стороны отказ от проведения встречи юристов по вопросу продления договора.

Ранее в феврале в МИД России заявляли, что Москва и Вашингтон исчерпали возможности для дальнейшего ядерного разоружения и зашли в тупик в переговорах.

В 2019 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москву обвинили в несоблюдении обязательств. Российская сторона отвергла все обвинения и также приостановила участие в договоре. Позднее в США была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая. Действие соглашения официально прекратилось 2 августа 2019 года.

Единственное еще действующее соглашение между сторонами — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Его срок действия истекает в феврале 2021 года.

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