Россия и США зашли в тупик по ядерному разоружению

Россия и США исчерпали возможности для дальнейшего ядерного разоружения. Об этом сообщил директор департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, пишет «Интерфакс».

По его мнению, Москва и Вашингтон фактически исчерпали возможности для продления договора на двусторонней основе и зашли в тупик. Ермаков добавил, что дальнейшие шаги будут требовать участия Великобритании и Франции, поскольку они обладают ядерным оружием и являются военными союзниками американской стороны.

«Возможность продления договора не означает, что мы снимаем с повестки дня проблему одностороннего нелегитимного выведения США из засчета части своих вооружений (...), притом что у нас нет возможности проверить [это]», — подчеркнул Ермаков. Он отметил, что российская сторона будет и дальше работать с американцами, чтобы добиться полного выполнения условий договора «без создания односторонних преимуществ» для американцев.

В прошлом году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москву обвинили в несоблюдении обязательств. Российская сторона отвергла все обвинения и также приостановила участие в договоре. Позднее в США была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая. Действие соглашения официально прекратилось 2 августа 2019 года.

Единственное еще действующее соглашение между сторонами — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его срок действия истекает в феврале 2021 года.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году ДРСМД, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru