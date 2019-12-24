Минобороны рассказало о новых антироссийских планах США

Вашингтон планирует разместить новые ракеты в Европе. Об этом рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Он отметил, что США планируют размещать ударные средства, запрещенные Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон при этом разрабатывает новые ракеты, попадающие под действие соглашения, и может развернуть их «в Европе и на Востоке», сказал министр на заседании коллегии Минобороны России.

«К 2022 году Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать"», — добавил министр. Он рассказал, что она подразумевает повышение боеготовности войск НАТО.

Шойгу также отметил, что Россия учитывает возможные внешние угрозы во время переоснащения своих Вооруженных сил, однако это происходит «без втягивания в гонку вооружений». «Однако со стороны США нет определенности по дальнейшей судьбе договора о СНВ-3 (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) и Договора по открытому небу», — заявил он.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году ДРСМД, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие соглашения официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей, и обвинила Вашингтон в нарушении условий. В июле российский президент Владимир Путин подписал указ о выходе из ДРСМД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru