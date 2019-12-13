Россия отреагировала на испытания запрещенной ракеты в США

Москва отреагировала на испытание запрещенной баллистической ракеты, которую провели в США. Об этом заявили в российском МИД, передает РИА Новости.

Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с действиями Вашингтона. Речь идет об испытаниях баллистической ракеты наземного базирования, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ракету запустили 12 декабря, представитель американского военного ведомства сообщил, что она испытывалась в неядерной конфигурации в штате Калифорния. Сейчас изучаются результаты теста.

В сети также появилось видео с испытаний. Отмечалось, что ракета пролетела более 500 километров. Таким образом, она подпадает под действие ДРСМД.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



